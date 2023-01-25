Вера из «Оренбурга»: «Кто угодно может обыграть «Зенит»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о соперничестве с «Зенитом» в РПЛ.

— 0:8 от «Зенита» — самое крупное поражение в твоей карьере?

— Да, самое. «Зенит» — команда больших профи, к тому же все они очень быстрые и классно использует пространство.

— «Оренбург» идет в середине таблицы. Тот счет отражает разницу между «Зенитом» и другими в чемпионате?

— Такая команда — которая находится в более выгодном положении, с множеством громких имен — есть во многих чемпионатах. Но у «Зенита» есть конкуренты: те же «Ростов» и «Спартак», который побеждал дома 3:0 в Кубке. Финансовое преимущество не всегда решает: кто угодно может обыграть «Зенит».

«Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

Команда лидирует в чемпионате.

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