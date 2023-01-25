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    Вера из «Оренбурга»: «Кто угодно может обыграть «Зенит»

    Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о соперничестве с «Зенитом» в РПЛ.

    — 0:8 от «Зенита» — самое крупное поражение в твоей карьере?

    — Да, самое. «Зенит» — команда больших профи, к тому же все они очень быстрые и классно использует пространство.

    «Оренбург» идет в середине таблицы. Тот счет отражает разницу между «Зенитом» и другими в чемпионате?

    — Такая команда — которая находится в более выгодном положении, с множеством громких имен — есть во многих чемпионатах. Но у «Зенита» есть конкуренты: те же «Ростов» и «Спартак», который побеждал дома 3:0 в Кубке. Финансовое преимущество не всегда решает: кто угодно может обыграть «Зенит».

    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Команда лидирует в чемпионате.

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    Источник: «РБ Спорт»

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