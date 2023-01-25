Роналду – агенту Мендешу: «Бавария» или «Челси», либо мы расстаeмся»

Роналду, тебе в МЮ пинка под зад дали! Какие Бавария с Челси. Только на пенсию к шейхам!
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после ухода из «МЮ» требовал у своего агента Жорже Мендеша переход в «Баварию» или «Челси».
«Бавария» или «Челси», либо мы расстаeмся», – сказал Роналду Мендешу.
- Сообщалось, что Мендеш не смог договориться с указанными клубами из-за финансовых запросов Роналду.
- В итоге он назвал португальца сумасшедшим, после чего стороны прекратили сотрудничество.
- К переходу форварда в «Аль-Наср» агент уже не имел отношения.
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