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    Роналду – агенту Мендешу: «Бавария» или «Челси», либо мы расстаeмся»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после ухода из «МЮ» требовал у своего агента Жорже Мендеша переход в «Баварию» или «Челси».

    «Бавария» или «Челси», либо мы расстаeмся», – сказал Роналду Мендешу.

    • Сообщалось, что Мендеш не смог договориться с указанными клубами из-за финансовых запросов Роналду.
    • В итоге он назвал португальца сумасшедшим, после чего стороны прекратили сотрудничество.
    • К переходу форварда в «Аль-Наср» агент уже не имел отношения.

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    Источник: El Mundo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18673

      Cleaner 27 минут назад

      Роналду, тебе в МЮ пинка под зад дали! Какие Бавария с Челси. Только на пенсию к шейхам!

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