Роналду – агенту Мендешу: «Бавария» или «Челси», либо мы расстаeмся»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после ухода из «МЮ» требовал у своего агента Жорже Мендеша переход в «Баварию» или «Челси».

«Бавария» или «Челси», либо мы расстаeмся», – сказал Роналду Мендешу.

Сообщалось, что Мендеш не смог договориться с указанными клубами из-за финансовых запросов Роналду.

В итоге он назвал португальца сумасшедшим, после чего стороны прекратили сотрудничество.

К переходу форварда в «Аль-Наср» агент уже не имел отношения.

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