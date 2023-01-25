«Челси» может заплатить 35 миллионов за Густо из «Лиона». Лондонцы уже потратили этой зимой 178 миллионов

«Челси» продолжает переговоры по правому защитнику «Лиона» Мало Густо.
Первое предложение лондонцев в 17 миллионов фунтов стерлингов было отвергнуто. Следующее ожидается в размере 26-35 миллионов.
«Челси» готов гарантировать Густо игровое время.
Лондонцы за январское окно уже потратили на трансферы 178,5 миллиона евро.
- Приоритет французов – сохранить собственного воспитанника в составе до лета.
- В этом сезоне Густо сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: твиттер Санти Ауна