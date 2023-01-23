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    Тошич допустил, что вернется в ЦСКА

    Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич не исключил, что вернется в ЦСКА

    — Сейчас я в Сербии, веду переговоры с несколькими командами. Так что до конца месяца будет понятно, куда я поеду. Есть несколько предложений, но не решил куда отправлюсь.

    — Не хотели бы вернуться в ЦСКА?

    — Уверен, что моя история, как футболиста ЦСКА, уже давно закончилась. Там сейчас много хороших игроков, которые играют за нашу любимую команду. Мне кажется, что как футболист я не нужен ЦСКА. Но не знаю, что будет в будущем. Это мой любимый клуб, моя команда.

    Наступит день, когда я закончу с футболом, и, может быть, буду связан вновь с ЦСКА.

    • Тошич в «Тоболе» с прошлого года.
    • Игрок трижды брал РПЛ с ЦСКА.
    • В 2007-2016 годах Тошич провел 76 матчей и забил 11 голов за сборную Сербии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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