Тошич допустил, что вернется в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич не исключил, что вернется в ЦСКА

— Сейчас я в Сербии, веду переговоры с несколькими командами. Так что до конца месяца будет понятно, куда я поеду. Есть несколько предложений, но не решил куда отправлюсь.

— Не хотели бы вернуться в ЦСКА?

— Уверен, что моя история, как футболиста ЦСКА, уже давно закончилась. Там сейчас много хороших игроков, которые играют за нашу любимую команду. Мне кажется, что как футболист я не нужен ЦСКА. Но не знаю, что будет в будущем. Это мой любимый клуб, моя команда.

Наступит день, когда я закончу с футболом, и, может быть, буду связан вновь с ЦСКА.

Тошич в «Тоболе» с прошлого года.

Игрок трижды брал РПЛ с ЦСКА.

В 2007-2016 годах Тошич провел 76 матчей и забил 11 голов за сборную Сербии.

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