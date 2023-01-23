Тошич: «Слуцкий снова станет чемпионом России. И не через пару лет, а гораздо раньше»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался об экс-тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

— Мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный тренер в моей карьере. Он очень сильно помог мне.

Сейчас у него непростой период, вылетел из Премьер-лиги. Но я уверен, что он быстро найдет новый клуб, и покажет на что способен. Для меня — это лучший тренер, с которым я работал.

— Верите, что Слуцкий в будущем станет чемпионом России?

— Конечно, уверен. И не через пару лет, а гораздо раньше.

— Он выиграет чемпионат с ЦСКА?

— Трудно сказать. У ЦСКА есть хороший тренер, Владимир Федотов. Но Викторович — легенда клуба! ЦСКА в последний раз был чемпионом, когда именно он был тренером. Не знаю, может через год, два или три, но для него всегда будет место в ЦСКА.

Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре.

При Слуцком «Рубин» вылетел из РПЛ.

Сейчас Слуцкий без работы.

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