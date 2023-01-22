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    Первый тренер Миранчука: «Леша набирает форму, как в «Локомотиве», отшлифовал свои технико-тактические действия»

    Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, доволен, как футболист проявляет себя в туринском клубе.

    «Алексей Миранчук забил победный гол «Фиорентине»? Только позитивные эмоции, забил свой фирменный гол с подкруткой – все видели. Этот гол оказался решающим, команда взяла три очка. Разве это плохо? Это замечательно и прекрасно!

    Лeша сыграл без замен, это доказывает, что он набирает форму, как в «Локомотиве», обрeл свою уверенность и отшлифовал свои технико-тактические действия, потому что он уже опытный игрок. Надеюсь, их главный тренер будет доверять Алексею всe больше и больше. Моe предположение, что «Торино» тот клуб, в котором он может максимально раскрыться», – сказал Воронков.

    • У Миранчука в сезоне Серии А 4 гола.
    • Всего у игрока в чемпионате Италии 10 голов.
    • Миранчук летом должен вернуться в «Аталанту».

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    Источник: «Чемпионат»

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