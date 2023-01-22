«Многие со мной согласятся». Павлюченко назвал лучшего российского тренера

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко считает Олега Романцева лучшим тренером в истории России.

«Конечно, для меня лучший российский тренер – Олег Иванович Романцев. Думаю, многие со мной согласятся. Для меня, в нашем российском чемпионате, конечно, он», – сказал Павлюченко.

«Спартак» с Романцевым стал многократным чемпионом России.

Романцев дважды возглавлял сборную России.

Павлюченко выступал за «Спартак».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию