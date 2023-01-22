«Многие со мной согласятся». Павлюченко назвал лучшего российского тренера

да нет спору яркая игра команды при нем
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко считает Олега Романцева лучшим тренером в истории России.
«Конечно, для меня лучший российский тренер – Олег Иванович Романцев. Думаю, многие со мной согласятся. Для меня, в нашем российском чемпионате, конечно, он», – сказал Павлюченко.
- «Спартак» с Романцевым стал многократным чемпионом России.
- Романцев дважды возглавлял сборную России.
- Павлюченко выступал за «Спартак».
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