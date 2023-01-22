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    «Многие со мной согласятся». Павлюченко назвал лучшего российского тренера

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко считает Олега Романцева лучшим тренером в истории России.

    «Конечно, для меня лучший российский тренер – Олег Иванович Романцев. Думаю, многие со мной согласятся. Для меня, в нашем российском чемпионате, конечно, он», – сказал Павлюченко.

    • «Спартак» с Романцевым стал многократным чемпионом России.
    • Романцев дважды возглавлял сборную России.
    • Павлюченко выступал за «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1863

      alefreddy 3 минуты назад

      да нет спору яркая игра команды при нем

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