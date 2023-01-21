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    Примера. «Атлетико» разгромил «Вальядолид» Роналдо (3:0). Все голы были забиты за 10 минут

    «Атлетико» в 18-м туре чемпионата Испании крупно победил «Вальядолид». В двух голах поучаствовал Антуан Гризманн.

    «Вальядолидом» владеет бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо.

    «Атлетико» идет на четвертом месте. «Вальядолид» занимает 17-ю строчку.

    У «Вальядолида» пять поражений подряд.

    «Атлетико» последний раз уступал «Вальядолиду» в 2009 году.

    Испания. Примера. 18-й тур

    Атлетико – Вальядолид – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 18; 2:0 – Гризманн, 23; 3:0 – Эрмосо, 28.

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    Источник: «Бомбардир»

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