Примера. «Атлетико» разгромил «Вальядолид» Роналдо (3:0). Все голы были забиты за 10 минут

«Атлетико» в 18-м туре чемпионата Испании крупно победил «Вальядолид». В двух голах поучаствовал Антуан Гризманн.
«Вальядолидом» владеет бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо.
«Атлетико» идет на четвертом месте. «Вальядолид» занимает 17-ю строчку.
У «Вальядолида» пять поражений подряд.
«Атлетико» последний раз уступал «Вальядолиду» в 2009 году.
Испания. Примера. 18-й тур
Атлетико – Вальядолид – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мората, 18; 2:0 – Гризманн, 23; 3:0 – Эрмосо, 28.
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Источник: «Бомбардир»