Рассказов приступил к тренировкам с «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов уже тренируется с «Крыльями Советов». При этом 25-летний футболист до сих пор не подписал контракт с самарским клубом.

«Николай приступил к тренировкам в составе «Крыльев Советов». Контракт пока не подписан», – сообщила пресс-служба клуба.

«Спартак» уже анонсировал уход своего воспитанника.

Рассказов в этом сезоне провел 11 матчей и забил 1 гол.

Его цена – 600 тысяч евро.

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