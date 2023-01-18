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    Рассказов приступил к тренировкам с «Крыльями Советов»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов уже тренируется с «Крыльями Советов». При этом 25-летний футболист до сих пор не подписал контракт с самарским клубом.

    «Николай приступил к тренировкам в составе «Крыльев Советов». Контракт пока не подписан», – сообщила пресс-служба клуба.

    • «Спартак» уже анонсировал уход своего воспитанника.
    • Рассказов в этом сезоне провел 11 матчей и забил 1 гол.
    • Его цена – 600 тысяч евро.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24008

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Давай, Колян, расправляй крылья! Делай что хочешь, но чтобы был в основе!

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