Фомин рассказал о своей позиции по возможному переходу России из УЕФА в Азию

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию.

— Команда из ОАЭ. Возможно мы чаще будем играть с командами из этих регионов из-за возможного перехода в Азию? Как ты реагируешь на эти новости?

— У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться [в УЕФА] и стремиться услышать гимн Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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