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    Фомин рассказал о своей позиции по возможному переходу России из УЕФА в Азию

    Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию.

    — Команда из ОАЭ. Возможно мы чаще будем играть с командами из этих регионов из-за возможного перехода в Азию? Как ты реагируешь на эти новости?

    — У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться [в УЕФА] и стремиться услышать гимн Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Sport24

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