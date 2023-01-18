Шавло: «Рассказов в «Крыльях» выйдет на новый уровень»

Бывший игрок и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал готовящийся трансфер защитника команды Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Рассказов — воспитанник «Спартака». Травмы не позволили ему совершенствоваться в команде, также Николай получал мало игровой практики в «Спартаке». Надо было найти команду, которая дала бы ему шанс. «Крылья Советов» такой командой и является.

Там хороший тренер Игорь Осинькин, работает с молодыми футболистами. Рассказов — еще молодой игрок с хорошим опытом. Думаю, он повзрослеет в «Крыльях» и выйдет на новый уровень», — сказал Шавло.

Контракт с Рассказовым еще не подписан.

25-летний Рассказов стоит 600 тысяч евро.

У Рассказова 4 матча в сезоне РПЛ.

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