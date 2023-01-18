Осинькин: «Рассказов собирается перезапустить в «Крыльях» карьеру»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал прибытие защитника «Спартака» Николая Рассказова на сборы команды.

«Рассказов показался позитивным человеком, который собирается перезагрузить свою карьеру.

Следующий матч мы проведем завтра, 19 января. Скорее всего, Рассказов не сыграет, он пока не готов. Он просто пока даже не прошел медосмотр. А какая у него физическая форма, мы не знаем», – сказал Осинькин.

Контракт с Рассказовым еще не подписан.

Игрок – воспитанник «Спартака».

25-летний Рассказов стоит 600 тысяч евро.

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