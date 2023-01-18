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    Осинькин: «Рассказов собирается перезапустить в «Крыльях» карьеру»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал прибытие защитника «Спартака» Николая Рассказова на сборы команды.

    «Рассказов показался позитивным человеком, который собирается перезагрузить свою карьеру.

    Следующий матч мы проведем завтра, 19 января. Скорее всего, Рассказов не сыграет, он пока не готов. Он просто пока даже не прошел медосмотр. А какая у него физическая форма, мы не знаем», – сказал Осинькин.

    • Контракт с Рассказовым еще не подписан.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • 25-летний Рассказов стоит 600 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11465

      R_a_i_n 2 часа назад

      Разве есть что перезапускать? Особо никогда не блистал.

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      Рейтинг: +867

      г.Онега 2 часа назад

      то же самое говорил игнатьев в локо толку не какого ,слабый игрок есть слабый игрок (избалованые деньгами мальчики)

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