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    Михаил Кержаков назвал самую необдуманную трату денег

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков вспомнил самую необдуманную трату денег.

    «Необдуманная трата денег? Купил спортивный мотоцикл с премии, когда мне было 19 лет. Я попал в основной состав, дали премию, и я купил спортивный мотоцикл. Я не умел на нeм ездить. Это был Suzuki четырeхсоткубовый.

    Один раз проехался, чуть не ушатался и решил продать. Естественно, продал в два раза дешевле», — сказал Кержаков в видео на ютуб-канале сборной России.

    • Кержакову 35 лет.
    • Он провел 14 матчей в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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