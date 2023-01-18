Михаил Кержаков назвал самую необдуманную трату денег

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков вспомнил самую необдуманную трату денег.

«Необдуманная трата денег? Купил спортивный мотоцикл с премии, когда мне было 19 лет. Я попал в основной состав, дали премию, и я купил спортивный мотоцикл. Я не умел на нeм ездить. Это был Suzuki четырeхсоткубовый.

Один раз проехался, чуть не ушатался и решил продать. Естественно, продал в два раза дешевле», — сказал Кержаков в видео на ютуб-канале сборной России.

Кержакову 35 лет.

Он провел 14 матчей в этом сезоне РПЛ.

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