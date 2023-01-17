Комличенко прокомментировал новость о возможном переходе в «Локомотив»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал информацию о возможном переходе в «Локомотив».

– Информацию про «Локомотив» прокомментируешь как‑то?

– Нет, никак не прокомментирую… Да это все слухи. Все мои мысли о «Ростове», о второй половине сезона. Хочется так же ударно начать, на той же ноте, и продолжить играть в течение всего чемпионата.

Комличенко в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 20 матчах.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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