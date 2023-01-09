Комличенко отказал «Локомотиву»

«Локомотив» пытался подписать нападающего «Ростова» Николая Комличенко.
Московский клуб хотел усилиться 27-летним футболистом во время зимнего трансферного окна, в связи с чем контактировал с его представителями.
В итоге Комличенко отказал «Локо», пожелав остаться в нынешней команде.
Также на форварда претендуют клубы из Турции.
- Комличенко в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»