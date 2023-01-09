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    Комличенко отказал «Локомотиву»

    «Локомотив» пытался подписать нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

    Московский клуб хотел усилиться 27-летним футболистом во время зимнего трансферного окна, в связи с чем контактировал с его представителями.

    В итоге Комличенко отказал «Локо», пожелав остаться в нынешней команде.

    Также на форварда претендуют клубы из Турции.

    • Комличенко в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6115

      Давид59 3 часа назад

      Было бы странно уйти из играющей команды в мучающуюся.(Хотя за деньги бывает и такое)

      1
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      ...
      Рейтинг: +185

      RedMaksim97 > Давид59 3 часа назад

      За деньги только к вам в ****

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +974

      Fialet > Давид59 3 минуты назад

      Ну Пинаев же свалил.

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