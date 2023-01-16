Осинькин прокомментировал приезд Рассказова на сборы «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на приезд защитника «Спартака» Николая Рассказова на сборы самарского клуба.
«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошeл все юношеские и молодeжные сборные. Играл со «Спартаком» в Лиге Европы. Мы высоко оцениваем его потенциал и знаем, что он может прогрессировать», – заявил Осинькин.
- Рассказов – воспитанник «Спартака».
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
- В этом сезоне игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.
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Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»