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    Осинькин прокомментировал приезд Рассказова на сборы «Крыльев»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на приезд защитника «Спартака» Николая Рассказова на сборы самарского клуба.

    «Это квалифицированный и опытный игрок, который прошeл все юношеские и молодeжные сборные. Играл со «Спартаком» в Лиге Европы. Мы высоко оцениваем его потенциал и знаем, что он может прогрессировать», – заявил Осинькин.

    • Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • В этом сезоне игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 18:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16705

      NewLife 1 минуту назад

      Успехов !

      0
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      Рейтинг: +154

      eugen-han 14 минут назад

      Осинькин - дипломат однако. Примерно тоже самое он говорил о Игнатьеве, когда тот приходил в аренду с правом выкупа из Рубина. Время покажет, но по моему полгода до конца сезона хватит для того чтобы разглядеть и определится с этим пассажиром. А по пути ли!(?)

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      Рейтинг: +20634

      derrik2000 1 час назад

      "Чё-то я засомневался сперва..." (с)
      )))

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      Рейтинг: +793

      АКМ-74У 1 час назад

      Что-то я расстроился

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      Рейтинг: +23988

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вопросы есть? Вопросов нет!.. Дерзай, Колян! Игорь Витальич знает что говорит.

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