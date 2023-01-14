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  • Кавазашвили: «Джикия будет играть в «Реале». Уверен, он потянет уровень»

Кавазашвили: «Джикия будет играть в «Реале». Уверен, он потянет уровень»

14 января 2023, 16:51
13

Анзор Кавазашвили высоко оценил перспективы капитана «Спартака» Георгия Джикии поиграть в Европе.

«Этой зимой из «Спартака» никто не захочет уйти. Во-первых, все игроки прижились. Во-вторых, все идут за целью – стать чемпионами в этом сезоне, это наш план. В-третьих, уровень наших легионеров не очень высокий, а что касается россиян – только наш красавчик Джикия может уехать.

Я думаю, Георгий будет играть в самом аристократичном испанском клубе – «Реале», уверен, он потянет уровень, будет играть в стартовом составе.

Он не допускает ошибок во время матчей, парень с головой, коммуникабельный, в «Реале» он будет как дома. Считаю, этот трансфер возможен. Или в какой-нибудь итальянской команде он бы тоже прижился.

Что касается Соболева, то он он не подходит для зарубежного клуба – он не Месси! «Спартак» – единственный клуб для Александра на сегодня. Ему не хватает техники единоборств, нервов.

В Европе лупят очень здорово по ногам, а наш нападающий не привык не отвечать, поэтому ему еще надо учиться», – сказал Кавазашвили.

  • Джикия в этом сезоне сделал 2 ассиста в 21 матче.
  • Контракт 29-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Реал Джикия Георгий Кавазашвили Анзор
Комментарии (13)
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НикКин
1673706101
После праздников походу люди еще в себя не пришли )))
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raritet
1673706213
И как же Анчелотти проморгал такого красавца. Скорее всего, он подзабыл номер Кавазашвили. А у кого еще можно узнать о кандидатурах для Реала, как не у него.
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САДЫЧОК
1673708700
Джикия даже уровню пердива не соответствует ! А конкуренцию в Реале может выиграть , только на шашлычника !
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сутулая собака и лисы
1673710612
тоже в лет 60 буду говорить всякую ахинею с серьёзным видом, а потом смеяться с реакции окружающих.
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paracetamol
1673714758
Не смеши коров в колхозе, доиться перестанут!
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Fialet
1673722249
Кавказашвили совсем **** дался.
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Axe111
1673722516
)))))))))))))))
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baden69
1673725891
"Закусывать надо..." Вот что происходит, если две недели отмечать Новый год...
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alefreddy
1673769604
только лавку полировать разве что
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serglider
1673827519
Лично у меня, большие сомнения в адекватности Кавазика, он что не ляпнет так хоть стой, хоть падай. И да, Джикия никогда не будет играть за Реал! По крайней мере мадридский)))
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