Кавазашвили: «Джикия будет играть в «Реале». Уверен, он потянет уровень»

Нет, всему же есть предел. Какой Реал? Сбрендил что ли? Этой дырище в обороне самое место в Пердиве или во 2 лиге, ну или в Спартаке, что равносильно. Гыгыгы
Анзор Кавазашвили высоко оценил перспективы капитана «Спартака» Георгия Джикии поиграть в Европе.
«Этой зимой из «Спартака» никто не захочет уйти. Во-первых, все игроки прижились. Во-вторых, все идут за целью – стать чемпионами в этом сезоне, это наш план. В-третьих, уровень наших легионеров не очень высокий, а что касается россиян – только наш красавчик Джикия может уехать.
Я думаю, Георгий будет играть в самом аристократичном испанском клубе – «Реале», уверен, он потянет уровень, будет играть в стартовом составе.
Он не допускает ошибок во время матчей, парень с головой, коммуникабельный, в «Реале» он будет как дома. Считаю, этот трансфер возможен. Или в какой-нибудь итальянской команде он бы тоже прижился.
Что касается Соболева, то он он не подходит для зарубежного клуба – он не Месси! «Спартак» – единственный клуб для Александра на сегодня. Ему не хватает техники единоборств, нервов.
В Европе лупят очень здорово по ногам, а наш нападающий не привык не отвечать, поэтому ему еще надо учиться», – сказал Кавазашвили.
- Джикия в этом сезоне сделал 2 ассиста в 21 матче.
- Контракт 29-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
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