Кавазашвили: «Джикия будет играть в «Реале». Уверен, он потянет уровень»

Анзор Кавазашвили высоко оценил перспективы капитана «Спартака» Георгия Джикии поиграть в Европе.

«Этой зимой из «Спартака» никто не захочет уйти. Во-первых, все игроки прижились. Во-вторых, все идут за целью – стать чемпионами в этом сезоне, это наш план. В-третьих, уровень наших легионеров не очень высокий, а что касается россиян – только наш красавчик Джикия может уехать.

Я думаю, Георгий будет играть в самом аристократичном испанском клубе – «Реале», уверен, он потянет уровень, будет играть в стартовом составе.

Он не допускает ошибок во время матчей, парень с головой, коммуникабельный, в «Реале» он будет как дома. Считаю, этот трансфер возможен. Или в какой-нибудь итальянской команде он бы тоже прижился.

Что касается Соболева, то он он не подходит для зарубежного клуба – он не Месси! «Спартак» – единственный клуб для Александра на сегодня. Ему не хватает техники единоборств, нервов.

В Европе лупят очень здорово по ногам, а наш нападающий не привык не отвечать, поэтому ему еще надо учиться», – сказал Кавазашвили.

Джикия в этом сезоне сделал 2 ассиста в 21 матче.

Контракт 29-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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