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    Кавазашвили: «Джикия будет играть в «Реале». Уверен, он потянет уровень»

    Анзор Кавазашвили высоко оценил перспективы капитана «Спартака» Георгия Джикии поиграть в Европе.

    «Этой зимой из «Спартака» никто не захочет уйти. Во-первых, все игроки прижились. Во-вторых, все идут за целью – стать чемпионами в этом сезоне, это наш план. В-третьих, уровень наших легионеров не очень высокий, а что касается россиян – только наш красавчик Джикия может уехать.

    Я думаю, Георгий будет играть в самом аристократичном испанском клубе – «Реале», уверен, он потянет уровень, будет играть в стартовом составе.

    Он не допускает ошибок во время матчей, парень с головой, коммуникабельный, в «Реале» он будет как дома. Считаю, этот трансфер возможен. Или в какой-нибудь итальянской команде он бы тоже прижился.

    Что касается Соболева, то он он не подходит для зарубежного клуба – он не Месси! «Спартак» – единственный клуб для Александра на сегодня. Ему не хватает техники единоборств, нервов.

    В Европе лупят очень здорово по ногам, а наш нападающий не привык не отвечать, поэтому ему еще надо учиться», – сказал Кавазашвили.

    • Джикия в этом сезоне сделал 2 ассиста в 21 матче.
    • Контракт 29-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      ПалкоВводецъ (returned) 20 минут назад

      Нет, всему же есть предел. Какой Реал? Сбрендил что ли? Этой дырище в обороне самое место в Пердиве или во 2 лиге, ну или в Спартаке, что равносильно. Гыгыгы

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