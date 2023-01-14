Вегхорст прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с клубом АПЛ.

«Для меня это привилегия. В прошлом я противостоял «МЮ», и это фантастическое чувство, что теперь у меня есть шанс надеть знаменитую красную футболку.

Я видел прогресс «Юнайтед» при тен Хаге в этом сезоне, и мне не терпится приступить к работе, чтобы помочь команде достичь поставленных целей.

Что бы ни случилось в ближайшие несколько месяцев, я могу обещать, что буду отдавать клубу все силы, пока я здесь», – сказал 30-летний голландец.

«МЮ» арендовал Вегхорста у «Бернли» до лета.

1-ю часть сезона форвард провел в «Бешикташе».

Он забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 14 миллионов евро.

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