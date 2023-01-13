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    «Палмейрас» готов заплатить 17 миллионов за Клаудиньо

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может сменить команду этой зимой.

    25-летнего бразильца хочет купить «Палмейрас», который готов выделить на трансфер 17 миллионов евро, но рассчитывает выплачивать сумму частями.

    У самого футболиста есть желание вернуться на родину, однако петербургский клуб надеется его сохранить.

    • Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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    Источник: R7 Esportes

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