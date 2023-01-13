«Палмейрас» готов заплатить 17 миллионов за Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может сменить команду этой зимой.

25-летнего бразильца хочет купить «Палмейрас», который готов выделить на трансфер 17 миллионов евро, но рассчитывает выплачивать сумму частями.

У самого футболиста есть желание вернуться на родину, однако петербургский клуб надеется его сохранить.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах.

Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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