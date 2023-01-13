Песня Шакиры про расставание с Пике побила рекорд ютуба

Новая песня Шакиры, в которой высмеивается ее бывший возлюбленный Жерар Пике, пользуется популярностью.

Клип набрал за сутки 63 миллиона просмотров на ютубе. Это рекорд для новинок среди латинских песен.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.

Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.

Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.

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