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    Песня Шакиры про расставание с Пике побила рекорд ютуба

    Новая песня Шакиры, в которой высмеивается ее бывший возлюбленный Жерар Пике, пользуется популярностью.

    Клип набрал за сутки 63 миллиона просмотров на ютубе. Это рекорд для новинок среди латинских песен.

    • Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.
    • Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.
    • Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +134

      Однажды 1 час назад

      Ну вроде двоих сыновей нажили..Главное чтобы их напряги в отношениях детей не затронули. Они не виноваты.

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