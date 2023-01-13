Песня Шакиры про расставание с Пике побила рекорд ютуба

Ну вроде двоих сыновей нажили..Главное чтобы их напряги в отношениях детей не затронули. Они не виноваты.
Новая песня Шакиры, в которой высмеивается ее бывший возлюбленный Жерар Пике, пользуется популярностью.
Клип набрал за сутки 63 миллиона просмотров на ютубе. Это рекорд для новинок среди латинских песен.
- Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.
- Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.
- Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.
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