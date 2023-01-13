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Бакаев рассказал, где провел зимний отпуск

13 января 2023, 18:17

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев ответил на вопросы об отпуске, игровом времени и зимних сборах.

«Все в порядке со здоровьем, жалоб не было. Хорошо отпуск провел, поехал в теплые страны, потом в Ингушетию, где и был основной отдых. Уже привык возвращаться в холод, каждый год одно и то же.

Хочется больше играть во второй части сезона, но для этого надо на сборах себя проявить и заслужить право играть больше, но я готов. Будет видно на поле.

«Зениту» нужно хорошо провести сборы, чтобы выиграть чемпионат. Подойти к первой игре в хорошей форме. Тогда все будет нормально», – сказал Бакаев.

  • Хавбек летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
  • Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан
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