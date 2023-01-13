Агент Комличенко прокомментировал новость об отказе игрока переходить в «Локомотив»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, прокомментировал информацию о том, что футболист отказался переходить в «Локомотив» этой зимой.

«Это какие-то глупости. Никакого конкретного предложения от «Локомотива» мы не получали.

Николай готовится с «Ростовом» провести максимально качественную вторую часть чемпионата. Интерес со стороны турецких клубов? Давайте не будем это обсуждать. Сейчас Николай готовится с «Ростовом», — сказал Клюев.

Комличенко в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 20 матчах.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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