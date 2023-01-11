У Промеса нет проблем со здоровьем. Он будет тренироваться индивидуально («РБ Спорт»)

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустил медосмотр московского клуба.

Также сообщалось, что 31-летний футболист пропустит первый зимний сбор «Спартака» в Дубае.

По информации «РБ Спорт», у голландца нет проблем со здоровьем. На этой неделе начнет индивидуальные тренировки в Москве.

«СЭ» сообщал, что Промес пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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