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  • У Промеса нет проблем со здоровьем. Он будет тренироваться индивидуально («РБ Спорт»)

У Промеса нет проблем со здоровьем. Он будет тренироваться индивидуально («РБ Спорт»)

11 января 2023, 13:51
3

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустил медосмотр московского клуба.

Также сообщалось, что 31-летний футболист пропустит первый зимний сбор «Спартака» в Дубае.

По информации «РБ Спорт», у голландца нет проблем со здоровьем. На этой неделе начнет индивидуальные тренировки в Москве.

  • «СЭ» сообщал, что Промес пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.
  • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
  • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (3)
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ВетеR
1673434420
у промеса проблемы с законом, щемится, крыса
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Азбука
1673437523
Главное, чтоб без травм.
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Чехов на Садовой
1673453160
Ордер на арест от интерпола, плюс новое дело по наркоте. Это тебе не ножичком махать. Теперь невыездной рецедивист.
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