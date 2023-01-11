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    У Промеса нет проблем со здоровьем. Он будет тренироваться индивидуально («РБ Спорт»)

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустил медосмотр московского клуба.

    Также сообщалось, что 31-летний футболист пропустит первый зимний сбор «Спартака» в Дубае.

    По информации «РБ Спорт», у голландца нет проблем со здоровьем. На этой неделе начнет индивидуальные тренировки в Москве.

    • «СЭ» сообщал, что Промес пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.
    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +544

      Азбука 41 минуту назад

      Главное, чтоб без травм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Экстрадицию оформляют на Свинси Промяса. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12149

      ВетеR 1 час назад

      у промеса проблемы с законом, щемится, крыса

      3
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