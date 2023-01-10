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    Аршавин: «В РПЛ столько дилетантов работает. Я с ними на «Матч ТВ» сижу»

    Бывший игрок сборной России и зенитовский функционер Андрей Аршавин считает, что в РПЛ работает много некомпетентных людей.

    «В РПЛ столько дилетантов работает. Кто именно? Не будем. Мне еще с ними на «Матч ТВ» сидеть», – сказал Аршавин.

    • Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
    • В Европе игрок выступал за «Арсенал».
    • «Зенит», в котором работает Аршавин, с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5252

      neim 13 минут назад

      Это он про себя что ли ? )))

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