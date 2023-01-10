Аршавин: «В РПЛ столько дилетантов работает. Я с ними на «Матч ТВ» сижу»

Бывший игрок сборной России и зенитовский функционер Андрей Аршавин считает, что в РПЛ работает много некомпетентных людей.

«В РПЛ столько дилетантов работает. Кто именно? Не будем. Мне еще с ними на «Матч ТВ» сидеть», – сказал Аршавин.

Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.

В Европе игрок выступал за «Арсенал».

«Зенит», в котором работает Аршавин, с отрывом лидирует в РПЛ.

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