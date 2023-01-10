«Спасибо, Гарет». Анчелотти выложил фото легендарного забега Бэйла в матче с «Барсой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение Гарета Бэйла завершить карьеру в 33 года.

Тренер вспомнил забег валлийца в финале Кубка Испании-2014 против «Барселоны» (2:1). Бэйл на 85-й минуте пробежал по бровке мимо защитника Марка Бартры и забил победный мяч.

«Незабываемо... Спасибо, Гарет», – написал Анчелотти под фотографией.

Фото: соцсети Карло Анчелотти.

«Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.

Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».

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