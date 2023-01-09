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    Агент Рассказова отреагировал на новость о желании «Спартака» расстаться с защитником

    Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Спартака».

    «На сегодняшний день мы не определились. Мы общаемся с руководством по поводу продления контракта. Интерес от других клубов был, ни для кого не секрет, наверное.

    Продление контракта не рассматривается? Почему? Все везде рассматривается. Это разговор ни о чем. У футболиста есть действующий контракт, есть определенные предложения у «Спартака» по Рассказову.

    Будет приниматься решение, как лучше для футболиста: или остаться в «Спартаке», или куда-то уходить. Пока это все преждевременно», – сказал Мижигурскис.

    • 25-летний футболист – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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