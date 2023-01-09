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    Представитель Сычевого отреагировал на новость, что отступные за игрока для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов

    Агент Виктор Панченко, представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, высказался об отступных в контракте игрока с самарским клубом.

    «Могу ли подтвердить, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Никаких комментариев не будет», — сказал Панченко.

    • Сообщалось, что «Зенит» может приобрести форварда за 200 миллионов рублей.
    • Для остальных клубов выкуп игрока обойдется в 1 миллиард.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      eugen-han 20 минут назад

      И как же он отреагировал?
      А никак!
      Но зачем тогда вообще его (агента) упоминать, если вопрос остаётся и наверное останется вопросом и только.

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