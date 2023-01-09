Представитель Сычевого отреагировал на новость, что отступные за игрока для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов

Агент Виктор Панченко, представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, высказался об отступных в контракте игрока с самарским клубом.

«Могу ли подтвердить, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Никаких комментариев не будет», — сказал Панченко.

Сообщалось, что «Зенит» может приобрести форварда за 200 миллионов рублей.

Для остальных клубов выкуп игрока обойдется в 1 миллиард.

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