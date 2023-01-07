Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Примера. Гол Бензема не спас «Реал» от поражения от «Вильярреала» (1:2)

    «Реал» в 16-м туре чемпионата Испании проиграл в гостях «Вильярреалу». С ним работает экс-тренер «Барселоны» Энрике Сетьен.

    У «Реала» единственный гол забил Карим Бензема.

    Лидирующая «Барселона» по итогам тура может оторваться от «Реала» на три очка.

    У «Вильярреала» в последних девяти матчах восемь побед. Команда поднялась в зону еврокубков.

    «Вильярреал» победил «Реал» дома впервые с 2015 года.

    Испания. Примера. 16-й тур

    Вильярреал – Реал – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пино, 47; 1:1 – Бензема, 60 (с пенальти); 2:1 – Морено, 63 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Реал» вышел на матч с «Вильярреалом» без испанцев
    «Атлетико» близок к подписанию защитника сборной Турции
    Азар летом может перейти в «Аль-Наср»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      Самайн 2 часа назад

      Забавно, ни 1 испанца в старте у Реала, и наоборот у Вильярреала. Где додики розовые, которые любят поговорить за легов, деньги, и прочую х, ждёмс.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12206

      Вомбат > Самайн 1 час назад

      Вильяреал - замечательный пример того, как можно дойти до финала еврокубка без легионеров. Если конечно, доморощенные игроки - испанцы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Самайн > Вомбат 1 час назад

      С любым тренером клуб ловит кураж, и тогда их уже не остановить. Возможно, там играют не такие талантливые игроки как в топах, но люди там явно не глупые собрались.
      Эх, мы в 2008/09 примерно тоже самое смогли сделать, жаль, погнались за именами, и накупили легов, которые разбили русский костяк(.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11