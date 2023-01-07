Примера. Гол Бензема не спас «Реал» от поражения от «Вильярреала» (1:2)

«Реал» в 16-м туре чемпионата Испании проиграл в гостях «Вильярреалу». С ним работает экс-тренер «Барселоны» Энрике Сетьен.
У «Реала» единственный гол забил Карим Бензема.
Лидирующая «Барселона» по итогам тура может оторваться от «Реала» на три очка.
У «Вильярреала» в последних девяти матчах восемь побед. Команда поднялась в зону еврокубков.
«Вильярреал» победил «Реал» дома впервые с 2015 года.
Испания. Примера. 16-й тур
Голы: 1:0 – Пино, 47; 1:1 – Бензема, 60 (с пенальти); 2:1 – Морено, 63 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»