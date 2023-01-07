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    «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом сборной Камеруна

    Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар близок к возвращению в Европу.

    Саудовский клуб собирается отпустить 30-летнего футболиста в аренду, чтобы решить проблему с лимитом на легионеров после прихода Криштиану Роналду.

    У игрока сборной Камеруна уже есть два предложения – от «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».

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    Источник: Okaz

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      RdAMR10 2 часа назад

      Ахах, как же это юнайтовски…

      0
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      Рейтинг: +14119

      Skull_Boy 2 часа назад

      МЮ продолжает подписывать хлам

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