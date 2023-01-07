«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом сборной Камеруна

Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар близок к возвращению в Европу.

Саудовский клуб собирается отпустить 30-летнего футболиста в аренду, чтобы решить проблему с лимитом на легионеров после прихода Криштиану Роналду.

У игрока сборной Камеруна уже есть два предложения – от «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».

Абубакар ранее выступал за «Валансьен», «Лорьян», «Порту» и «Бешикташ».

В составе «Аль-Насра» он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 39 матчах.

На ЧМ-2022 у камерунца 2+1 в 3 играх.

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