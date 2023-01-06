Бускетс не готов понижать зарплату, чтобы остаться в «Барселоне»

У полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса летом истекает контракт. Главный тренер Хави хочет сохранить игрока.

Однако Бускетсу предлагают пойти на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт, пишет Managing Barca со ссылкой на журналиста Marca Луиса Рохо. Футболист терять в деньгах ради того, чтобы остаться в родном клубе, не готов.

Сейчас Бускетс зарабатывает более 20 миллионов евро за сезон.

Бускетсом интересуется «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Игрок всю карьеру проводит в Барселоне.

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