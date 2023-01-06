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    Бускетс не готов понижать зарплату, чтобы остаться в «Барселоне»

    У полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса летом истекает контракт. Главный тренер Хави хочет сохранить игрока.

    Однако Бускетсу предлагают пойти на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт, пишет Managing Barca со ссылкой на журналиста Marca Луиса Рохо. Футболист терять в деньгах ради того, чтобы остаться в родном клубе, не готов.

    • Сейчас Бускетс зарабатывает более 20 миллионов евро за сезон.
    • Бускетсом интересуется «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
    • Игрок всю карьеру проводит в Барселоне.

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    Источник: твиттер Managing Barca

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    06.01.2023 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1985

      DMитрий 1 час назад

      Ну тогда по стопам Роналду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1985

      DMитрий > DMитрий 1 час назад

      Кто знает его электр. почту скинте ему песню:
      Мы преданы единственной команде,
      Команде, без которой нам не жить...
      Хотя в современном мире, где господствует капитализм и безумство больших денег, начисто забыто честь и благородство и бла, бла, бла...

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