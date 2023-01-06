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Бышовец назвал лучшего тренера в истории «Зенита»

6 января 2023, 14:33
9

Экс-тренер «Зенита» Анатолий Бышовец назвал Сергея Семака лучшим главным тренером в истории клуба из Петербурга.

«Результаты «Зенита» при Семаке действительно впечатляют. Его личностные качества, его профессиональность. Думаю, вполне оправдано считать Семака лучшим тренером в истории «Зенита».

Дик Адвокат выигрывал Кубок УЕФА? Мы говорим о российском тренере, это будет более справедливо. Мы говорим о Семаке не только с позиции занимаемых мест.

Но есть доля правды, что с финансами, подбором игроков и условиями, «Зенит» вправе добиваться больших результатов в еврокубках. Но я больше склоняюсь к Семаку, чем к Адвокату», — сказал Бышовец.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
  • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Бышовец Анатолий Семак Сергей
Комментарии (9)
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ALEX ML
1673004909
Бабло газпрома впечатляет, а не этот физрук
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R_a_i_n
1673005077
Любопытно глянуть на работу Семака например в Локомотиве.
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Красногвардейчик
1673006310
Чушь натуральная....лучшими тренерами в Зените были Морозов Садырин...царствие им небесное. А Серёжа попал в самое лучшее время, когда у Зенита и бюджет, и влияние в РФС и РПЛ
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nemolod
1673010146
Лучший тренер Дик Адвокат,при котором клуб выиграл Суперкубок и Кубок УЕФА и в том сезоне игрой Зенита можно было восхищаться!
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САДЫЧОК
1673011680
1. Садырин 2. Дик Семак тряпка !
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raritet
1673013709
Бышовец скорее всего имел ввиду чемпионства . А если смотреть правде в глаза, то это несомненно Дик. Дело не в еврочашках. А в том, как он смог практически из россиян собрать, настроить сложнейший механизм, команду, и за нее можно было быть спокойным. Команда могла проиграть, но игра была, было движение. В на европейских полях сразу стало видно: команда летит. А к Богданычу очень много вопросов.
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BarStep
1673015735
1-2 Садырин/Адвокат., или Адвокат/Садырин, кому как удобней читать... И так и этак будет правильно...
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