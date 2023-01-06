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    Бышовец назвал лучшего тренера в истории «Зенита»

    Экс-тренер «Зенита» Анатолий Бышовец назвал Сергея Семака лучшим главным тренером в истории клуба из Петербурга.

    «Результаты «Зенита» при Семаке действительно впечатляют. Его личностные качества, его профессиональность. Думаю, вполне оправдано считать Семака лучшим тренером в истории «Зенита».

    Дик Адвокат выигрывал Кубок УЕФА? Мы говорим о российском тренере, это будет более справедливо. Мы говорим о Семаке не только с позиции занимаемых мест.

    Но есть доля правды, что с финансами, подбором игроков и условиями, «Зенит» вправе добиваться больших результатов в еврокубках. Но я больше склоняюсь к Семаку, чем к Адвокату», — сказал Бышовец.

    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
    • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 14:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7759

      BarStep 1 час назад

      1-2 Садырин/Адвокат., или Адвокат/Садырин,
      кому как удобней читать...

      И так и этак будет правильно...

      0
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      Рейтинг: +3965

      raritet 2 часа назад

      Бышовец скорее всего имел ввиду чемпионства . А если смотреть правде в глаза, то это несомненно Дик. Дело не в еврочашках. А в том, как он смог практически из россиян собрать, настроить сложнейший механизм, команду, и за нее можно было быть спокойным. Команда могла проиграть, но игра была, было движение. В на европейских полях сразу стало видно: команда летит. А к Богданычу очень много вопросов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9698

      САДЫЧОК 2 часа назад

      1. Садырин
      2. Дик
      Семак тряпка !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2816

      nemolod 3 часа назад

      Лучший тренер Дик Адвокат,при котором клуб выиграл Суперкубок и Кубок УЕФА и в том сезоне игрой Зенита можно было восхищаться!

      3
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      Рейтинг: +1498

      Красногвардейчик 4 часа назад

      Чушь натуральная....лучшими тренерами в Зените были Морозов Садырин...царствие им небесное. А Серёжа попал в самое лучшее время, когда у Зенита и бюджет, и влияние в РФС и РПЛ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11399

      R_a_i_n 4 часа назад

      Любопытно глянуть на работу Семака например в Локомотиве.

      2
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      Рейтинг: +1498

      Красногвардейчик > R_a_i_n 4 часа назад

      Да и в Зените видно что это физрук.....просто убрать одного Барриоса, и посыпется всё там

      1
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      Рейтинг: +2507

      ALEX ML 4 часа назад

      Бабло газпрома впечатляет, а не этот физрук

      2
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