Бышовец назвал лучшего тренера в истории «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Анатолий Бышовец назвал Сергея Семака лучшим главным тренером в истории клуба из Петербурга.

«Результаты «Зенита» при Семаке действительно впечатляют. Его личностные качества, его профессиональность. Думаю, вполне оправдано считать Семака лучшим тренером в истории «Зенита».

Дик Адвокат выигрывал Кубок УЕФА? Мы говорим о российском тренере, это будет более справедливо. Мы говорим о Семаке не только с позиции занимаемых мест.

Но есть доля правды, что с финансами, подбором игроков и условиями, «Зенит» вправе добиваться больших результатов в еврокубках. Но я больше склоняюсь к Семаку, чем к Адвокату», — сказал Бышовец.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.

При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.

Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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