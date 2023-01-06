Каррера назвал двух игроков из РПЛ, которых первыми подписал бы в свой клуб Серии А

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, каких игроков из РПЛ приобрел бы в первую очередь, если бы возглавил клуб Серии А.

«Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес. Это два лидера, которые ведут остальных за собой. Именно они могут перевернуть исход тяжелейших матчей.

Если ты возьмешь таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то вместе они ее выиграют», — сказал Каррера.

Каррера больше года без работы.

Он тренировал «Спартак» с 2016 по 2018-й год.

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