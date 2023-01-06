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  • Каррера назвал двух игроков из РПЛ, которых первыми подписал бы в свой клуб Серии А

Каррера назвал двух игроков из РПЛ, которых первыми подписал бы в свой клуб Серии А

6 января 2023, 13:43
3

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, каких игроков из РПЛ приобрел бы в первую очередь, если бы возглавил клуб Серии А.

«Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес. Это два лидера, которые ведут остальных за собой. Именно они могут перевернуть исход тяжелейших матчей.

Если ты возьмешь таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то вместе они ее выиграют», — сказал Каррера.

  • Каррера больше года без работы.
  • Он тренировал «Спартак» с 2016 по 2018-й год.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Лицом_на_клаве
1673001964
Вот поэтому такого физрука никто не берут даже помощником тренера во вторую лигу.
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Kollljan
1673002427
Промеска, без пяти минут, зек. В Голландии скоро суд над ним. Засадят на долгие годы.
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zigbert
1673004062
Хороший выбор Массимо. Но пока они нужны нам самим.
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