Черчесов прокомментировал новость об интересе клуба РПЛ к игроку «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе одного из клубов РПЛ к полузащитнику Аиссе Лайдуни.

«Лайдуни работает на сборе вместе со всеми, в четверг провел две тренировки. У него боевой настрой, он не отвлекается на слухи. Мы с ним на днях беседовали. Содержание разговора пусть останется между нами, но могу сказать, что у нас с ним есть взаимопонимание по всем вопросам.

Интерес к Аисса был еще до чемпионата мира — парень хорошо проявил себя в Лиге Европы. Разумеется, после первенства планеты, где его признали лучшим в составе сборной Туниса, и признания футболистом года на родине спрос вырос.

От нашего спортивного департамента приходила информация, что Лайдуни на радарах селекционеров из Франции, Германии и Италии. Конкретики по клубам у меня нет, но это и не мое дело — подобными вопросами занимается спортивный директор.

Российское направление? Ко мне лично никто в эти дни по поводу Лайдуни не обращался, но опять же для этого есть спортивный отдел «Ференцвароша» и его руководитель.

При этом знаю, что в РПЛ следят за игроками нашей команды и неплохо их изучили. Так что не удивлюсь, если Лайдуни в России действительно интересуются. Это качественный исполнитель, достойно смотрелся бы в РПЛ», — сказал Черчесов.

Лайдуни провел 3 матча на ЧМ-2022.

Он был признан лучшим футболистом Туниса в 2022 году.

Рыночная стоимость Лайдуни – 4 миллиона евро.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию