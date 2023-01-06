Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов прокомментировал новость об интересе клуба РПЛ к игроку «Ференцвароша»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе одного из клубов РПЛ к полузащитнику Аиссе Лайдуни.

    «Лайдуни работает на сборе вместе со всеми, в четверг провел две тренировки. У него боевой настрой, он не отвлекается на слухи. Мы с ним на днях беседовали. Содержание разговора пусть останется между нами, но могу сказать, что у нас с ним есть взаимопонимание по всем вопросам.

    Интерес к Аисса был еще до чемпионата мира — парень хорошо проявил себя в Лиге Европы. Разумеется, после первенства планеты, где его признали лучшим в составе сборной Туниса, и признания футболистом года на родине спрос вырос.

    От нашего спортивного департамента приходила информация, что Лайдуни на радарах селекционеров из Франции, Германии и Италии. Конкретики по клубам у меня нет, но это и не мое дело — подобными вопросами занимается спортивный директор.

    Российское направление? Ко мне лично никто в эти дни по поводу Лайдуни не обращался, но опять же для этого есть спортивный отдел «Ференцвароша» и его руководитель.

    При этом знаю, что в РПЛ следят за игроками нашей команды и неплохо их изучили. Так что не удивлюсь, если Лайдуни в России действительно интересуются. Это качественный исполнитель, достойно смотрелся бы в РПЛ», — сказал Черчесов.

    • Лайдуни провел 3 матча на ЧМ-2022.
    • Он был признан лучшим футболистом Туниса в 2022 году.
    • Рыночная стоимость Лайдуни – 4 миллиона евро.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Клуб РПЛ поборется за лучшего футболиста Туниса-2022 из «Ференцвароша» Черчесова 2
    Игрок сборной Туниса Лайдуни: «Я многому научился у Черчесова»
    Назван лучший игрок матча Дания – Тунис
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23893

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Всё Космос, заберут у тебя Асисю. )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11