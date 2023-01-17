Черчесов прокомментировал интерес «Локомотива» к игроку «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал желание «Локомотива» приобрести полузащитника Аиссу Лайдуни.

– Недавно мы говорили с вами о том, что опорный полузащитник Лайдуни находится на карандаше у многих европейских клубов. Как прокомментируете информацию о «Локомотиве»?

– По этому вопросу надо обращаться в клуб к нашему спортивному директору – у меня нет деталей. Но не удивлюсь, если такой интерес действительно существует:

Аисса – очень качественный футболист, и спрос на него после чемпионата мира только вырос. Достоверно могу сказать, что у «Ференцвароша» есть, в частности, два конкретных предложения из Серии А, которые пока не устраивают руководство.

При этом меня радует то, что сам хавбек не отвлекается на трансферные слухи и работает в обычном режиме – ответственно и с усердием.

Лайдуни провел 3 матча на ЧМ-2022.

Он был признан лучшим футболистом Туниса в 2022 году.

Рыночная стоимость Лайдуни – 4 миллиона евро.

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