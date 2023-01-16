Агент Лайдуни подтвердил интерес «Локомотива» к игроку

В агенстве World in Motion, клиентом которого является полузащитник «Ференцвароша» Эсса Лайдуни, подтвердили интерес «Локомотива» к футболисту.

Ранее сообщалось, что московский клуб видит в 26-летнем игроке сборной Туниса замену Дмитрию Баринову, который близок к переходу в «Бешикташ».

«Да, мы знаем о том, что «Локомотив» интересуется Лайдуни», – сказали в агентстве.

Рыночная цена Лайдуни – 4 млн евро.

Он провел 3 матча на ЧМ в Катаре и был признан лучшим футболистом Туниса в 2022 году.

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