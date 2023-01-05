«Не вижу ни одного аргумента». Романцев против ухода РФС в Азию

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев объяснил, почему не поддерживает возможный переход российского футбола из Европы в Азию.

«Мы сейчас думаем, что пойдeм в Азию, нас там ждут, мы там всех разорвeм. Но вы посмотрите на команды, которые приезжают от Азиатской конфедерации.

Что, плохая Корея? Плохая Япония? Там есть свои лидеры. Они тоже хотят играть на чемпионате мира. Россию там особо не ждут. Зачем им нужен конкурент, который тоже будет претендовать на самые высокие места?

Разговоры разговорами, но, мне кажется, нас там особо не ждут. Нельзя идти туда, думая, что мы всех порвeм.

Какие аргументы в пользу этого перехода? Играть в квалификации? А обратно вернуться? Все стремятся играть в Европе. Лучшие игроки выступают там. Команды лучшие в Европе. Смотрибельность, зрители – всe там.

Зачем форсировать? Лучше подождать год-два. Мы только в Азиатскую конфедерацию будем столько оформляться. Ни одного аргумента в пользу перехода в Азию лично я не вижу. Это будет ошибочное решение», – считает Романцев.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию