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    Джикия ответил, может ли Абаскаль зимой не вернуться в «Спартак»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия абсолютно уверен, что главный тренер Гильермо Абаскаль продолжит работать с командой.

    «У меня есть стопроцентная уверенность, что в январе он приедет, и мы с ним увидимся.

    Мы получили от тренерского штаба программу, которую надо выполнить в отпуске. Убежден, в январе мы увидимся.

    Давал ли он обещание, что не бросит команду? Да нет. Никаких намеков ни на какие обещания не было», – сказал Джикия.

    • Абаскаль возглавил команду летом вместо Паоло Ваноли.
    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12626

      Алексей З 3 часа назад

      Почему в петушинном издании беспокоятся о Абаскале ?
      Легионеры Зенита вернутся в январе или по примеру Ловрена последуют ?
      Как бы узнать.

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      Рейтинг: +1257

      Taps 3 часа назад

      Гнилушке европейской прикажут - выполнит.
      Нет иностранным тренерам в России !

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      Рейтинг: +569

      Лицом_на_клаве 3 часа назад

      Конечно вернется. дурачков нет брать его на работу. Вон Каррера третий год ходит неприкаянный после спартака. Потому что такие физруки нафиг никому не не нужны.

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      Рейтинг: +18609

      Cleaner 3 часа назад

      Да, Джикия, языком трепать это не мешки ворочать...(

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