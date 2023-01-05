Джикия ответил, может ли Абаскаль зимой не вернуться в «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия абсолютно уверен, что главный тренер Гильермо Абаскаль продолжит работать с командой.

«У меня есть стопроцентная уверенность, что в январе он приедет, и мы с ним увидимся.

Мы получили от тренерского штаба программу, которую надо выполнить в отпуске. Убежден, в январе мы увидимся.

Давал ли он обещание, что не бросит команду? Да нет. Никаких намеков ни на какие обещания не было», – сказал Джикия.

Абаскаль возглавил команду летом вместо Паоло Ваноли.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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