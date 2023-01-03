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    «Этот парень играет как Моцарт. Озил в его лучшей форме». Фердинанд – о футболисте «Арсенала»

    Экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора.

    «Этот парень играет как Моцарт. Он прокатывает мяч у соперника между ног. Это реинкарнация Месута Озила в его лучшей форме», – сказал Фердинанд.

    • Эдегор в трех матчах АПЛ подряд сделал 2+ результативных действий.
    • 24-летний норвежец в «Витессе» пересекался с Леонидом Слуцким.
    • «Арсенал» с отрывом лидирует в АПЛ.

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    Источник: Metro

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    03.01.2023 23:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1058

      сутулая собака и лисы 35 минут назад

      люди начинают забывать, как играл озил в своей лучшей форме.
      хех.

      но и эдегор великолепен, хоть и не умеет вырезать "внешней" как модрич, но парень очень быстро принимает решения.
      у него компьютер вместо головы.

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      Рейтинг: +1103

      Soccerdealer63 1 час назад

      Всё ясно)))
      Если бы со Слуцким в Витессе "не персёкся", не играл бы как молодой Озил))

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