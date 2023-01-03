«Этот парень играет как Моцарт. Озил в его лучшей форме». Фердинанд – о футболисте «Арсенала»

люди начинают забывать, как играл озил в своей лучшей форме.
хех.
но и эдегор великолепен, хоть и не умеет вырезать "внешней" как модрич, но парень очень быстро принимает решения.
у него компьютер вместо головы.
Экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора.
«Этот парень играет как Моцарт. Он прокатывает мяч у соперника между ног. Это реинкарнация Месута Озила в его лучшей форме», – сказал Фердинанд.
- Эдегор в трех матчах АПЛ подряд сделал 2+ результативных действий.
- 24-летний норвежец в «Витессе» пересекался с Леонидом Слуцким.
- «Арсенал» с отрывом лидирует в АПЛ.
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