«Этот парень играет как Моцарт. Озил в его лучшей форме». Фердинанд – о футболисте «Арсенала»

Экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора.

«Этот парень играет как Моцарт. Он прокатывает мяч у соперника между ног. Это реинкарнация Месута Озила в его лучшей форме», – сказал Фердинанд.

Эдегор в трех матчах АПЛ подряд сделал 2+ результативных действий.

24-летний норвежец в «Витессе» пересекался с Леонидом Слуцким.

«Арсенал» с отрывом лидирует в АПЛ.

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