«Теперь его будут больше уважать в сборной». Хорватский журналист – об уходе Ловрена из «Зенита»

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац прокомментировал трансфер центрального защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Думаю, это оправданный переход. Наверное, теперь его будут больше уважать в сборной.

Ведь «Лион» – это родной клуб Деяна Ловрена», – сказал Маркац.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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