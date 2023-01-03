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    «Теперь его будут больше уважать в сборной». Хорватский журналист – об уходе Ловрена из «Зенита»

    Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац прокомментировал трансфер центрального защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

    «Думаю, это оправданный переход. Наверное, теперь его будут больше уважать в сборной.

    Ведь «Лион» – это родной клуб Деяна Ловрена», – сказал Маркац.

    • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1809

      alefreddy 5 минут назад

      русофобия везде

      0
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      Рейтинг: +14221

      playsh 34 минуты назад

      А уж как в Зените его теперь будут уважать...
      P.S. - Похоже,Ловрен первая ласточка.

      1
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      Рейтинг: +12564

      Алексей З 43 минуты назад

      Маразм.
      Уважение зависит от трансфера ? Походу дебилы-журналисты не только у нас плодятся.

      3
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