Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию. Скептики должны замолчать!»

Увы, он просто не в теме. Он не знает, что Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея - члены азиатской футбольной конференции. Что они там вообще-то правят бал. Что даже принятие туда не означает, что эти команды будут играть с Россией даже на уровне клубов. Более того, он не понимает, что АФК подчиняется ФИФА, и если ФИФА решит исполнить свою угрозу и исключит Россию из-за интеграции крымских клубов, голоса средеазиатских стран и Ирана нам не помогут.
Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили надеется, что в 2023 году РФС все-таки перейдет в Азиатскую конфедерацию.
«Желаю российскому футболу в новом году лишь одного – быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Главное, чтобы нас приняли. Так хоть получим серьeзную практическую нагрузку, сможем отбираться на следующий чемпионат мира.
Многие скептически относятся к уходу России в Азию. Но все они должны замолчать! Если не будет практики на международном уровне, то нам остаeтся играть на первенствах округов, республик, сeл, деревень и так далее.
Так что я приветствую побыстрее получить согласие всех заинтересованных лиц и подачу Дюковым заявки о выходе из УЕФА.
Надеюсь, следующая заявка будет подана в Азиатскую конфедерацию, чтобы нас туда приняли. Там проблем не будет!» – сказал Кавазашвили.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно