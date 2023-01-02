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  • Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию. Скептики должны замолчать!»

Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию. Скептики должны замолчать!»

2 января 2023, 12:21
11

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили надеется, что в 2023 году РФС все-таки перейдет в Азиатскую конфедерацию.

«Желаю российскому футболу в новом году лишь одного – быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Главное, чтобы нас приняли. Так хоть получим серьeзную практическую нагрузку, сможем отбираться на следующий чемпионат мира.

Многие скептически относятся к уходу России в Азию. Но все они должны замолчать! Если не будет практики на международном уровне, то нам остаeтся играть на первенствах округов, республик, сeл, деревень и так далее.

Так что я приветствую побыстрее получить согласие всех заинтересованных лиц и подачу Дюковым заявки о выходе из УЕФА.

Надеюсь, следующая заявка будет подана в Азиатскую конфедерацию, чтобы нас туда приняли. Там проблем не будет!» – сказал Кавазашвили.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Азия Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (11)
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dragoon000320
1672651417
деду надо таблетки начинать пить, а может он просто решил жепу лизнуть
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САДЫЧОК
1672651618
Пустая голова , наполненная дерьмом !Это диагноз , данного типа !
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Бригадный
1672655377
Азия или Европа - не суть важно. Такая большая страна должна прежде всего об уровне внутреннего чемпионата заботиться. Помнится, матчи, скажем так, "Шайбы" с "Зубило" много больший интерес вызывали, чем условный дерьмоЧМ в Катаре. Не верите, тогда читайте классику. Или взять Динамо (М) времен исключительно, опять же, внутреннего чемпионата. Совсем не играли в международных турнирах. Но катком прошлись по лучшим британским клубам в 1945-м. Счет то даже 10:1 был. Не хило? А таким же катком и ЦДКА по тем же бритам могли бы пройтись. Да, и "Спартак" тогдашний. Очень крутой футбол был, стадионы по 100 тыс собирали, а игроки, возможно, и получше самых известных евроигрочишек того времени. Из того времени, например, Всеволод Бобров вышел. Пр
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ВетеR
1672655846
росс.футбол ушел в нирвану !)), игры в чемпионате колхоза
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Вомбат
1672657954
Увы, он просто не в теме. Он не знает, что Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея - члены азиатской футбольной конференции. Что они там вообще-то правят бал. Что даже принятие туда не означает, что эти команды будут играть с Россией даже на уровне клубов. Более того, он не понимает, что АФК подчиняется ФИФА, и если ФИФА решит исполнить свою угрозу и исключит Россию из-за интеграции крымских клубов, голоса средеазиатских стран и Ирана нам не помогут.
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Кузьмич на трибуне
1672671386
Возьмут в Азию или не возьмут, это другой вопрос, а вот перестать платить в УЕФА и ФИФА нужно в этом году. Либо допуск ко всем турнирам и неустойка за отстранение от стыка с поляками, либо отказ платить взносы в УЕФА и ФИФА.
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Axe111
1672671925
Желаю тебе замолчать!!!!!!! Как вообще можно такое выс***ть
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моэм
1672673547
По причине склероза забыл простую народную мудрость : спешка нужна при ловле блох , при поносе и при **** чужой жены ....в остальных случаях спешка не нужна.
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Добрый Бобер
1672682169
Да, да, да... Есть только одно мнение, все остальные должны замолчать. Одна страна, одна партия, один лидер... Как же это называется?.. Забыл...
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