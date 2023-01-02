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    Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию. Скептики должны замолчать!»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили надеется, что в 2023 году РФС все-таки перейдет в Азиатскую конфедерацию.

    «Желаю российскому футболу в новом году лишь одного – быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Главное, чтобы нас приняли. Так хоть получим серьeзную практическую нагрузку, сможем отбираться на следующий чемпионат мира.

    Многие скептически относятся к уходу России в Азию. Но все они должны замолчать! Если не будет практики на международном уровне, то нам остаeтся играть на первенствах округов, республик, сeл, деревень и так далее.

    Так что я приветствую побыстрее получить согласие всех заинтересованных лиц и подачу Дюковым заявки о выходе из УЕФА.

    Надеюсь, следующая заявка будет подана в Азиатскую конфедерацию, чтобы нас туда приняли. Там проблем не будет!» – сказал Кавазашвили.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12182

      Вомбат 3 часа назад

      Увы, он просто не в теме. Он не знает, что Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея - члены азиатской футбольной конференции. Что они там вообще-то правят бал. Что даже принятие туда не означает, что эти команды будут играть с Россией даже на уровне клубов. Более того, он не понимает, что АФК подчиняется ФИФА, и если ФИФА решит исполнить свою угрозу и исключит Россию из-за интеграции крымских клубов, голоса средеазиатских стран и Ирана нам не помогут.

      5
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      Рейтинг: +394

      aldo conte > Вомбат 3 часа назад

      Тот самый Кавазашвили, который на ЧМ 1970 в матче с Уругваем до свистка судьи выключился из игры и получил гол в свои ворота. Как тогда принял неверное решение, так и сейчас других подзуживает на такое же неверное.

      1
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > aldo conte 1 час назад

      до свистка судьи выключился из игры и получил гол в свои ворота. =====Вот оно как...Не без косяка значит...А типа праведника из себя строит.Всех подряд критикует...А сам вроде самый правильный, ни одногя дня не прожил без ошибки

      0
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      Рейтинг: +12143

      ВетеR 4 часа назад

      росс.футбол ушел в нирвану !)), игры в чемпионате колхоза

      2
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      Рейтинг: +29

      Бригадный 4 часа назад

      Азия или Европа - не суть важно. Такая большая страна должна прежде всего об уровне внутреннего чемпионата заботиться. Помнится, матчи, скажем так, "Шайбы" с "Зубило" много больший интерес вызывали, чем условный дерьмоЧМ в Катаре. Не верите, тогда читайте классику. Или взять Динамо (М) времен исключительно, опять же, внутреннего чемпионата. Совсем не играли в международных турнирах. Но катком прошлись по лучшим британским клубам в 1945-м. Счет то даже 10:1 был. Не хило?
      А таким же катком и ЦДКА по тем же бритам могли бы пройтись. Да, и "Спартак" тогдашний. Очень крутой футбол был, стадионы по 100 тыс собирали, а игроки, возможно, и получше самых известных евроигрочишек того времени. Из того времени, например, Всеволод Бобров вышел. Пр

      1
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > Бригадный 4 часа назад

      Но катком прошлись по лучшим британским клубам в 1945-м.======
      Да ты динозавр брателло..Помнишь об этом. .Я плачу...Не перевелись еще летописцы на земле русской...Аминь.

      2
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем 5 часов назад

      сможем отбираться на следующий чемпионат мира.=====
      Ему забыли сказать что переход в Азиатскую конфедерацию не значит отбор на ЧМ...Вот поэтому он такой активный. От незнания.

      2
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      Рейтинг: +1459

      elessar arnor 5 часов назад

      типичный дед, не те деды умирают в последнее время)

      4
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      Рейтинг: +12182

      Вомбат > elessar arnor 3 часа назад

      Уважение к старости не означает, что надо тиражировать в СМИ старческий маразм.

      0
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      Рейтинг: +9708

      САДЫЧОК 5 часов назад

      Пустая голова , наполненная дерьмом !Это диагноз , данного типа !

      5
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      Рейтинг: +788

      dragoon000320 5 часов назад

      деду надо таблетки начинать пить, а может он просто решил жепу лизнуть

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