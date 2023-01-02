Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию. Скептики должны замолчать!»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили надеется, что в 2023 году РФС все-таки перейдет в Азиатскую конфедерацию.

«Желаю российскому футболу в новом году лишь одного – быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Главное, чтобы нас приняли. Так хоть получим серьeзную практическую нагрузку, сможем отбираться на следующий чемпионат мира.

Многие скептически относятся к уходу России в Азию. Но все они должны замолчать! Если не будет практики на международном уровне, то нам остаeтся играть на первенствах округов, республик, сeл, деревень и так далее.

Так что я приветствую побыстрее получить согласие всех заинтересованных лиц и подачу Дюковым заявки о выходе из УЕФА.

Надеюсь, следующая заявка будет подана в Азиатскую конфедерацию, чтобы нас туда приняли. Там проблем не будет!» – сказал Кавазашвили.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно