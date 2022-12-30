Дюков прокомментировал решение исполкома РФС не уходить в Азию

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как принималось решение не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола прямо сейчас.

«Было два варианта – создать рабочую группу или проголосовать за немедленную смену конфедерации.

Большая часть поддержала решение создать рабочую группу. Никто не высказался против», – объяснил Дюков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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