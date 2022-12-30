Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюков прокомментировал решение исполкома РФС не уходить в Азию

Дюков прокомментировал решение исполкома РФС не уходить в Азию

30 декабря 2022, 16:52
10

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как принималось решение не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола прямо сейчас.

«Было два варианта – создать рабочую группу или проголосовать за немедленную смену конфедерации.

Большая часть поддержала решение создать рабочую группу. Никто не высказался против», – объяснил Дюков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
В РФС назвали условие для проведения Суперкубка России из двух матчей 16
Дюков отказался менять Карпина на Гвардиолу 4
Гвардиолу повторно пригласили в Россию 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Азия Россия Дюков Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1672408953
Сейчас такая ситуация, что все бояться принять твёрдое решение, оттянули время
Ответить
"supermax"
1672409183
зассали чтоль)) ну значит обойдемся нашим чемпионатом и кубком...если все совсем не загнется без международных матчей
Ответить
eugen-han
1672410519
Короче решили сопли жевать. Будут собираться и говорить ни о чём, питая себя и других иллюзиями, где нет той надежды на лучшее, которая находится в другой парадигме восприятия мироощущения в настоящем и будущем.
Ответить
lNeTl
1672411778
Нас всех предали! Значит ли это,что Крымские клубы так и не заиграют на просторах российского футбола?
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1672414537
Ссыкуны.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
3
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
14
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
7
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
11
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
41
Все новости
Все новости
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
22:31
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
10
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
6
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
40
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
188
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
56
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
11
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+