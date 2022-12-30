Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дюков прокомментировал решение исполкома РФС не уходить в Азию

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, как принималось решение не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола прямо сейчас.

    «Было два варианта – создать рабочую группу или проголосовать за немедленную смену конфедерации.

    Большая часть поддержала решение создать рабочую группу. Никто не высказался против», – объяснил Дюков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Дюков озвучил свою главную цель касательно сборной России
    Дюков охарактеризовал отношения РФС с УЕФА 2
    РФС пригласил в рабочую группу представителей УЕФА и МОК 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:52
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +550

      lNeTl 38 минут назад

      Нас всех предали! Значит ли это,что Крымские клубы так и не заиграют на просторах российского футбола?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +503

      Азбука > lNeTl 23 минуты назад

      Должны заиграть. В УЕФА нас отстранили и это надолго. Будут клубы из Крыма или других новых территорий играть или нет без разницы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      eugen-han 59 минут назад

      Короче решили сопли жевать. Будут собираться и говорить ни о чём, питая себя и других иллюзиями, где нет той надежды на лучшее, которая находится в другой парадигме восприятия мироощущения в настоящем и будущем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11189

      "supermax" 1 час назад

      зассали чтоль)) ну значит обойдемся нашим чемпионатом и кубком...если все совсем не загнется без международных матчей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1457

      Красногвардейчик 1 час назад

      Сейчас такая ситуация, что все бояться принять твёрдое решение, оттянули время

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11189

      "supermax" > Красногвардейчик 1 час назад

      воо...так же подумал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11