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    «Аль-Наср» хочет подписать Бускетса помимо Роналду и Рамоса

    «Аль-Наср» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса.

    По информации Mundo Deportivo, саудовский клуб сделал крупное предложение 34-летнему испанцу. «Аль-Наср» готов платить Бускетсу гораздо больше, чем «Барселона», и хочет видеть его в клубе уже зимой.

    Сам Бускетс не готов ехать в Саудовскую Аравию.

    Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет подписать Криштиану Роналду и Серхио Рамоса.

    • После вылета с ЧМ-2022 игрок закончил карьеру в сборной Испании.
    • Бускетс – воспитанник «Барселоны».
    • Сообщалось, что игрок продолжит карьеру в американском «Интере».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      ARSENAL LONDONN 1 час назад

      Хотеть не вредно, мечтайте дальше!

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