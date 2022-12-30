«Аль-Наср» хочет подписать Бускетса помимо Роналду и Рамоса

«Аль-Наср» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса.
По информации Mundo Deportivo, саудовский клуб сделал крупное предложение 34-летнему испанцу. «Аль-Наср» готов платить Бускетсу гораздо больше, чем «Барселона», и хочет видеть его в клубе уже зимой.
Сам Бускетс не готов ехать в Саудовскую Аравию.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет подписать Криштиану Роналду и Серхио Рамоса.
- После вылета с ЧМ-2022 игрок закончил карьеру в сборной Испании.
- Бускетс – воспитанник «Барселоны».
- Сообщалось, что игрок продолжит карьеру в американском «Интере».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Mundo Deportivo