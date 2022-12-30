Ловчев: «Пеле – это бог наверху. Потом облака: Марадона, Кройф, Роналду...»

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Я, наверное, один из немногих, которые против него еще и сыграли, и был на ЧМ‑1970, где он в третий раз стал чемпионом мира. Где в финале они просто разорвали итальянцев. Он Карлосу Альберто такой пас отдал, когда он вколачивал 4‑й гол!

Меня когда спрашивают: Пеле, Марадона… Простая вещь! Пеле — это бог наверху. Потом облака: Марадона, Кройф, Беккенбауэр, Платини, Месси, Роналду сегодняшние. На все времена для меня это человек – бог футбола! Никуда от этого не могу деться.

И когда я вспоминаю, как я играл в прощальном матче Гарринчи за сборную мира, и он как раз выводил команду, рядом находился. Мне хотелось как‑нибудь маечку с ним обменять, но не получилось. Чуть раньше годом я с Эйсебио поменялся, с ним не получилось.

Самое главное, футбол осиротел. Можно спорить, кто лучше, Месси или Роналду. Но король футбола — он один! — сказал Ловчев.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие