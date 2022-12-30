Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ловчев: «Пеле – это бог наверху. Потом облака: Марадона, Кройф, Роналду...»

    Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

    «Я, наверное, один из немногих, которые против него еще и сыграли, и был на ЧМ‑1970, где он в третий раз стал чемпионом мира. Где в финале они просто разорвали итальянцев. Он Карлосу Альберто такой пас отдал, когда он вколачивал 4‑й гол!

    Меня когда спрашивают: Пеле, Марадона… Простая вещь! Пеле — это бог наверху. Потом облака: Марадона, Кройф, Беккенбауэр, Платини, Месси, Роналду сегодняшние. На все времена для меня это человек – бог футбола! Никуда от этого не могу деться.

    И когда я вспоминаю, как я играл в прощальном матче Гарринчи за сборную мира, и он как раз выводил команду, рядом находился. Мне хотелось как‑нибудь маечку с ним обменять, но не получилось. Чуть раньше годом я с Эйсебио поменялся, с ним не получилось.

    Самое главное, футбол осиротел. Можно спорить, кто лучше, Месси или Роналду. Но король футбола — он один! — сказал Ловчев.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие

    Новости по теме
    20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие 4
    Родители назвали Пеле в честь Томаса Эдисона. Он обожал имя, но «Пеле» прицепилось благодаря любимому вратарю детства и акценту 2
    Инфантино: «Пеле – бессмертный»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11