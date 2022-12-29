Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гаджиев назвал лучших игроков РПЛ в 2022 году

    Гаджи Гаджиев рассказал, каких футболистов, выступающих в чемпионате России, он считает лучшими в уходящем году.

    «Лучший игрок года должен быть из тех клубов, которые лидируют в РПЛ и играют лучше других, это «Зенит» или «Спартак», именно их игроки должны быть признаны лучшими.

    Наверное, выделю Малкома из питерцев или опорного полузащитника Барриоса, а если из «Спартака», то Промес.

    Промес – молодец, мне кажется он в раздевалке такой игрок, что может объединить всех, настроить и мотивировать команду, это очень важно.

    Он на поле играет с самоотдачей, у него всегда было высокое мастерство, поэтому назову лучших игроков Малкома и Промеса», – заявил Гаджиев.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Гаджиев отреагировал на назначение Бердыева в «Сочи» 2
    Симонян: «В России не будет своих Месси и Мбаппе из-за специфики климата» 8
    Симонян оценил финал ЧМ-2022
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11