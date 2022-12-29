Гаджиев назвал лучших игроков РПЛ в 2022 году

Гаджи Гаджиев рассказал, каких футболистов, выступающих в чемпионате России, он считает лучшими в уходящем году.

«Лучший игрок года должен быть из тех клубов, которые лидируют в РПЛ и играют лучше других, это «Зенит» или «Спартак», именно их игроки должны быть признаны лучшими.

Наверное, выделю Малкома из питерцев или опорного полузащитника Барриоса, а если из «Спартака», то Промес.

Промес – молодец, мне кажется он в раздевалке такой игрок, что может объединить всех, настроить и мотивировать команду, это очень важно.

Он на поле играет с самоотдачей, у него всегда было высокое мастерство, поэтому назову лучших игроков Малкома и Промеса», – заявил Гаджиев.

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