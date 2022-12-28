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    Жиго объяснил, почему перешел в «Спартак» в 2018 году

    Защитник «Марселя» Самуэль Жиго назвал авантюрой переход в «Спартак» в 2018 году.

    «Я быстро согласился, и трансфер из моего прежнего бельгийского клуба провели оперативно. Я просто решил: «Еду! Без лишних слов». Наверное, потому что я авантюрист по натуре.

    Вот и в Россию приехал ради новой авантюры и не пожалел об этом», – сказал Жиго.

    • Жиго летом покинул «Спартак» и перешел в «Марсель»
    • Защитник был в «Спартаке» четыре года.
    • 29-летний Жиго стоит 10 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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