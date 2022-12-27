Зарема прокомментировала возможный уход российского футбола в Азию

Баба есть баба, окромя рынка товаров и услуг, которые надо потреблять больше ничего не знает.
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, порассуждала о целесообразности перехода РФС из УЕФА а Азиатскую конфедерацию.
«Россия оказалась в специфичной ситуации, когда в рамках внутренних футбольных границ оставаться тревожно, а делать необдуманные переходы – возможно, фатально.
При этом, к сожалению, футбол не может двигаться в нейтральном поле подобно олимпийским командам.
Необходимо понять, кто конечный бенефициар и инициатор перехода в Азию. Если те же лица, которые инициировали введение Fan ID, то о последствиях перехода вряд ли задумывались, коммерческий эффект не просчитывали, а о том, как полюбиться азиатам, просто не пеклись.
Для них Россия – это новый рынок товаров и услуг. Но вопрос: будут ли болельщики его потреблять? И в каком объеме?» – написала Зарема в своей колонке для «СЭ».
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.
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