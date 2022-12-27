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    Зарема прокомментировала возможный уход российского футбола в Азию

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, порассуждала о целесообразности перехода РФС из УЕФА а Азиатскую конфедерацию.

    «Россия оказалась в специфичной ситуации, когда в рамках внутренних футбольных границ оставаться тревожно, а делать необдуманные переходы – возможно, фатально.

    При этом, к сожалению, футбол не может двигаться в нейтральном поле подобно олимпийским командам.

    Необходимо понять, кто конечный бенефициар и инициатор перехода в Азию. Если те же лица, которые инициировали введение Fan ID, то о последствиях перехода вряд ли задумывались, коммерческий эффект не просчитывали, а о том, как полюбиться азиатам, просто не пеклись.

    Для них Россия – это новый рынок товаров и услуг. Но вопрос: будут ли болельщики его потреблять? И в каком объеме?» – написала Зарема в своей колонке для «СЭ».

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17361

      ilichkadr 1 час назад

      Баба есть баба, окромя рынка товаров и услуг, которые надо потреблять больше ничего не знает.

      0
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      Рейтинг: +227

      Стоп всем > ilichkadr 7 минут назад

      Витек ты не понял.Федун тут свою мысль высказал.Ну ему проще женой прикрыться.

      0
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      Рейтинг: +715

      7:1 1 час назад

      заремба дело говорит. что даже странно.

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