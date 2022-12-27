Каррера отреагировал на новость о возможном возрождении «Спартака-2»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает целесообразным возродить вторую команду москвичей.
«Вторая команда создается для того, чтобы развивать молодых игроков, а затем использовать их в основном составе.
Возрождение «Спартака-2» будет полезно для клуба. Пока у вас есть мужество, вторая команда должна быть и играть!» – сказал Каррера.
- «Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.
- Причина – сокращение бюджета.
- Проект был создан в 2013 году.
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Источник: Metaratings