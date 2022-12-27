Каррера отреагировал на новость о возможном возрождении «Спартака-2»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает целесообразным возродить вторую команду москвичей.

«Вторая команда создается для того, чтобы развивать молодых игроков, а затем использовать их в основном составе.

Возрождение «Спартака-2» будет полезно для клуба. Пока у вас есть мужество, вторая команда должна быть и играть!» – сказал Каррера.

«Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.

Причина – сокращение бюджета.

Проект был создан в 2013 году.

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