Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Салах вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1 в 17-м туре чемпионата Англии.

    Нападающий Мохамед Салах забил первый мяч в этой игре.

    В составе «Ливерпуля» египтянин отличился 172 раза. Столько же у Кенни Далглиша. Они делят седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

    1. Иан Раш – 346 голов
    2. Роджер Хант – 285
    3. Гордон Ходжсон – 241
    4. Билли Лидделл – 228
    5. Стивен Джеррард – 186
    6. Робби Фаулер – 183
    7. Мохамед Салах – 172
    8. Кенни Далглиш – 172
    9. Майкл Оуэн – 158
    10. Гарри Чемберс – 151

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Мусульманин Салах поздравил фанатов с Рождеством. В комментариях его раскритиковали 6
    Салах – 1-й игрок, забивший 10 голов в ворота «Манчестер Сити» Гвардиолы
    Стали известны десять номинантов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards 2
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11