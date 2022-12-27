Салах вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля»

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1 в 17-м туре чемпионата Англии.

Нападающий Мохамед Салах забил первый мяч в этой игре.

В составе «Ливерпуля» египтянин отличился 172 раза. Столько же у Кенни Далглиша. Они делят седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Иан Раш – 346 голов Роджер Хант – 285 Гордон Ходжсон – 241 Билли Лидделл – 228 Стивен Джеррард – 186 Робби Фаулер – 183 Мохамед Салах – 172 Кенни Далглиш – 172 Майкл Оуэн – 158 Гарри Чемберс – 151

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