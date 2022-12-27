Салах вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля»

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1 в 17-м туре чемпионата Англии.
Нападающий Мохамед Салах забил первый мяч в этой игре.
В составе «Ливерпуля» египтянин отличился 172 раза. Столько же у Кенни Далглиша. Они делят седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
- Иан Раш – 346 голов
- Роджер Хант – 285
- Гордон Ходжсон – 241
- Билли Лидделл – 228
- Стивен Джеррард – 186
- Робби Фаулер – 183
- Мохамед Салах – 172
- Кенни Далглиш – 172
- Майкл Оуэн – 158
- Гарри Чемберс – 151
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Goal