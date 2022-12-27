Филимонов назвал два главных разочаровния ЧМ-2022

Во время ЧМ в 1986 году Филимонову было 12, мог ли "тогдашний" 12ти летний пацан анализировать игру??? сильно сомневаюсь...
Экс-вратарь сборной России Александр Филимонов подвел итоги ЧМ-2022.
«Приятный сюрприз – сборная Аргентины. Она уже 36 лет не была на вершине, но сейчас вернулась на нее.
А самое большое разочарование, наверное, невыход из группы Бельгии и Германии. Эти две команды, конечно, сильно меня разочаровали», – сказал Филимонов.
- Аргентина победила в финале Францию по пенальти.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно