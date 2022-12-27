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    Филимонов назвал два главных разочаровния ЧМ-2022

    Экс-вратарь сборной России Александр Филимонов подвел итоги ЧМ-2022.

    «Приятный сюрприз – сборная Аргентины. Она уже 36 лет не была на вершине, но сейчас вернулась на нее.

    А самое большое разочарование, наверное, невыход из группы Бельгии и Германии. Эти две команды, конечно, сильно меня разочаровали», – сказал Филимонов.

    • Аргентина победила в финале Францию по пенальти.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3601

      АртурZaСМ 1 час назад

      Во время ЧМ в 1986 году Филимонову было 12, мог ли "тогдашний" 12ти летний пацан анализировать игру??? сильно сомневаюсь...

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