Филимонов назвал два главных разочаровния ЧМ-2022

Экс-вратарь сборной России Александр Филимонов подвел итоги ЧМ-2022.

«Приятный сюрприз – сборная Аргентины. Она уже 36 лет не была на вершине, но сейчас вернулась на нее.

А самое большое разочарование, наверное, невыход из группы Бельгии и Германии. Эти две команды, конечно, сильно меня разочаровали», – сказал Филимонов.

Аргентина победила в финале Францию по пенальти.

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