Дисквалификация Промеса и еще четыре пункта, по которым «Зениту» отказали в апелляции

РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК о дисквалификации трех игроков на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

«Зенит» просил апелляционный комитет рассмотреть шесть пунктов:

Не применять к Малкому никакую дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификацию Родриго оставить максимум на 3 матча. Дисквалификацию Барриоса оставить максимум на 2 матча. Отменить решение КДК в части отказа в рассмотрении эпизодов, связанных с действиями Промеса и отправить дело на новое рассмотрение, указав необходимость отдельно обратить внимание на действия Промеса. В части дисквалификации футболистов «Спартака» оставить все решения в силе. Вернуть «Зениту» апелляционный взнос.

«По всем пунктам, кроме пятого, питерцам было отказано», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

У «Зенита» были наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.

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