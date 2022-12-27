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    Дисквалификация Промеса и еще четыре пункта, по которым «Зениту» отказали в апелляции

    РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК о дисквалификации трех игроков на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

    «Зенит» просил апелляционный комитет рассмотреть шесть пунктов:

    1. Не применять к Малкому никакую дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.
    2. Дисквалификацию Родриго оставить максимум на 3 матча.
    3. Дисквалификацию Барриоса оставить максимум на 2 матча.
    4. Отменить решение КДК в части отказа в рассмотрении эпизодов, связанных с действиями Промеса и отправить дело на новое рассмотрение, указав необходимость отдельно обратить внимание на действия Промеса.
    5. В части дисквалификации футболистов «Спартака» оставить все решения в силе.
    6. Вернуть «Зениту» апелляционный взнос.

    «По всем пунктам, кроме пятого, питерцам было отказано», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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