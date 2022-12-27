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  • Дисквалификация Промеса и еще четыре пункта, по которым «Зениту» отказали в апелляции

Дисквалификация Промеса и еще четыре пункта, по которым «Зениту» отказали в апелляции

27 декабря 2022, 08:26
12

РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК о дисквалификации трех игроков на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

«Зенит» просил апелляционный комитет рассмотреть шесть пунктов:

  1. Не применять к Малкому никакую дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.
  2. Дисквалификацию Родриго оставить максимум на 3 матча.
  3. Дисквалификацию Барриоса оставить максимум на 2 матча.
  4. Отменить решение КДК в части отказа в рассмотрении эпизодов, связанных с действиями Промеса и отправить дело на новое рассмотрение, указав необходимость отдельно обратить внимание на действия Промеса.
  5. В части дисквалификации футболистов «Спартака» оставить все решения в силе.
  6. Вернуть «Зениту» апелляционный взнос.

«По всем пунктам, кроме пятого, питерцам было отказано», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Промес Квинси
Комментарии (12)
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Дядя Серёжа
1672119859
Шестой пункт удвоить... Не -- удесятерить
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PAREVG.
1672122214
Господа, там случайно снег зеленый не выпал, или других катаклизмов не произошло??? РФС принадлежащий газпрому, отказал Зениту, это что-то невообразимое...
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R_a_i_n
1672123227
Наглости просто нет предела! Я про 5-ый пункт!
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mamba9090909
1672126305
Право осуждённого подавать апелляцию, право суда её отклонить. Обычный процесс.
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SLADE2019
1672126644
А пятый пункт как масло масляное выглядит. Не от большого ума его включили.
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aaaaahhhh
1672129512
До чего же мерзкий народец.. Все бы на других свалить, а мы тут белые и пушистые.... Ну прямо не клуб а Грязь человеческая.
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alefreddy
1672130988
все по делу отклонили только апеллянтов за это дополнительно наказывают
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моэм
1674370140
РФС Дюкова отказал Зениту ????....объяснение этой метаморфозы вижу в том что Дюков испугался возможных народных волнений , потому что СПАРТАК - НАРОДНАЯ КОМАНДА .....можно предположить и нечто невероятное - у Дюкова проснулась совесть
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